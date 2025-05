Juve-Udinese, le probabili formazioni: emergenza in difesa

Le probabili formazioni scelte da Tudor e Runjaic in vista della sfida di Serie A tra Juve e Udinese: tutte le novità

Due giornate al termine della Serie A 2024/25, sei punti ancora a disposizione e una lotta Champions ancora apertissima. I bianconeri, infatti, sono al momento quarti in classifica ma dovranno vincere a ogni costo per tenere a debita distanza le inseguitrici. Lazio, Roma, Bologna e Milan sono infatti tutte racchiuse nel giro di quattro punti. Contro l’Udinese servirà quindi una partita: vietato lasciare punti per strada. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni.

Juve, la probabile formazione contro l’Udinese

La Juve dovrà fare i conti con le assenze per squalifica di Kalulu, Savona e Thuram e con diversi giocatori ancora infortunati o in forte dubbio. Spazio quindi al solito 3-4-2-1 con Di Gregorio in porta e Kelly, Locatelli e Veiga a comporre la linea di difesa. A centrocampo spazio a McKennie e Douglas Luiz con Weah e Rouhi larghi sulle fasce. Sulla trequarti torna Yildiz, con Nico Gonzalez al suo fianco e Kolo Muani come unica punta.

Juve (3-4-2-1): Di Gregorio; Kelly, Locatelli, Veiga; Weah, McKennie, Douglas Luiz, Rouhi; Nico Gonzalez, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor.

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Rui Modesto, Karlstrom, Lovric, Zarraga, Kamara; Pafundi, Davis. All. Runjaic

Nel frattempo arriva un aggiornamento importante sul mercato della Juve: scambio folle con il Napoli per Osimhen… <<<