La Juventus Next Gen è pronta a tornare in campo per il turno infrasettimanale di campionato. Oggi, giovedì 17 settembre, alle ore 18:30, i bianconeri saranno impegnati in trasferta contro il Cittadella. Alla vigilia della gara, mister Massimo Brambilla ha presentato la sfida, soffermandosi sulla sconfitta contro l’Ospitaletto, sulla gestione delle energie e sul percorso di crescita della squadra.

Voltare pagina dopo la sconfitta

“Dopo la prima sconfitta stagionale abbiamo analizzato a 360 gradi la partita: sia le cose in cui siamo mancati, sia gli aspetti positivi che si sono visti in campo. Facciamo sempre così, a prescindere dal risultato. La prestazione non è stata all'altezza e l'Ospitaletto ha fatto meglio di noi. Dopo l'analisi, però, abbiamo subito voltato pagina: si gioca a stretto giro e il pensiero è andato immediatamente alla prossima gara. Andiamo ad affrontare una squadra ben strutturata, destinata a fare un campionato di vertice. Per questo motivo dovremo essere diversi rispetto all'ultima uscita, soprattutto nell'approccio e nell'atteggiamento”

Gestione delle forze e possibili rotazioni

Il calendario ravvicinato impone allo staff tecnico di valutare con attenzione le energie a disposizione. Brambilla non ha escluso alcuni cambi nell’undici iniziale, considerando il recupero dei giocatori maggiormente impiegati.

“Giocando nuovamente a distanza di pochi giorni, le valutazioni vengono fatte considerando l'arco delle tre gare ravvicinate per gestire al meglio le forze. Come ho detto altre volte, abbiamo una rosa profonda e omogenea, al di là della giovane età di tanti ragazzi che sono alla prima esperienza in Serie C. Qualche cambio potrebbe esserci, valutando anche come avranno recuperato coloro che hanno giocato di più”.

Il percorso della Next Gen e gli obiettivi stagionali

Il tecnico bianconero ha poi analizzato le caratteristiche del Cittadella, sottolineando la qualità e la solidità dell’avversario. Per la Juventus Next Gen sarà necessaria una prestazione di alto livello, senza perdere di vista il lavoro di crescita iniziato in questa stagione.

“Il Cittadella è una squadra molto solida, ma al tempo stesso dotata di grande qualità: hanno attaccanti importanti e mezzali brave negli inserimenti, con giocatori di primo livello per la categoria. Per riuscire a fare risultato servirà una prestazione di altissimo livello.

Non ci sono sorprese, in positivo o in negativo: questo è il mio quinto anno qui nella Next Gen e conosciamo bene qual è il nostro percorso, così come i nostri pregi e i difetti in questi primi due mesi di lavoro. Non si tratta di una situazione nuova: sappiamo di dover crescere sotto tanti aspetti, ma dobbiamo puntare con decisione sulla freschezza, sull'entusiasmo e sulla grande voglia di lavorare che caratterizza questi ragazzi”.