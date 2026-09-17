Dopo la lunga pausa tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, per la Juventus si aprirà un periodo ricco di impegni. Diversi appuntamenti si giocheranno all’Allianz Stadium, dove la squadra di Spalletti potrà contare sul sostegno dei propri tifosi. Il club bianconero ha annunciato una nuova iniziativa dedicata alla biglietteria.

Juventus, in vendita il pacchetto per tre gare casalinghe

Attraverso una nota ufficiale, la società ha comunicato l’apertura delle vendite del 3 GAMES PACK, il pacchetto che permette di assistere alle partite casalinghe contro Rennes, Venezia e Udinese a una tariffa dedicata, a partire da 23 euro a gara.

Di seguito il comunicato integrale pubblicato dalla Juventus:

“La stagione dei bianconeri entra nel vivo, e l'Allianz Stadium vi aspetta!

Per assicurarvi un posto sugli spalti da mercoledì 16 settembre ore 15:00 sarà possibile acquistare il 3 GAMES PACK, pacchetto che garantisce di poter assistere ai tre appuntamenti casalinghi contro Rennes, Venezia e Udinese a una tariffa dedicata a partire da 23€ a partita.

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Sempre da mercoledì 16 settembre alle ore 15:00, soltanto chi è Juventus Member (J1897 e BLACK&WHITE) potrà acquistare i biglietti in anteprima per le sfide europee casalinghe contro Rennes e Omonia, previste rispettivamente giovedì 22 ottobre alle 18:45 e giovedì 26 novembre alle 21:00 all’Allianz Stadium.

L’apertura della vendita libera per queste due partite è programmata per mercoledì 23 settembre alle ore 15:00.

Gli iscritti agli Official Fan Club possono fare riferimento al proprio JOFC per tutte le informazioni di biglietteria.

Vi aspettiamo sugli spalti!”

Anteprima per i Juventus Member per le gare europee

La comunicazione riguarda anche la vendita dei biglietti per le due sfide europee casalinghe contro Rennes e Omonia. La fase di prelazione è riservata ai Juventus Member J1897 e BLACK&WHITE, mentre la vendita libera è prevista per mercoledì 23 settembre alle ore 15:00.

Per gli iscritti agli Official Fan Club, invece, le informazioni relative alla biglietteria sono disponibili attraverso il proprio JOFC.