Nesti: “Profondità e ampiezza. La Juve risponde agli avvoltoi”

Carlo Nesti è ritornato sulla vittoria in Champions League della Juventus: per il giornalista è la risposta bianconera alle prime critiche

Attraverso il suo sito ufficiale, Carlo Nesti si è espresso sulla vittoria in Champions League della Juventus sul Psv Eindhoven. Ecco le sue parole: “Dopo la partita di Empoli, cominciavano a circolare, nell’aria, i primi avvoltoi: fallimento Juve. Falso. Ieri, ho avuto la conferma di quanto pensavo. I nuovi acquisti sono tutti buoni/ottimi giocatori, con l’unico dubbio di Douglas Luiz, che potrebbe essere superfluo. Paradossalmente, tuttavia, la pietra preziosa della partita, e cioè la fascia sinistra, ha visto protagonisti 2 giocatori, che erano già presenti nella stagione scorsa: il tardelliano Cambiaso, e il neo-Pinturucchio Yildiz“.

Nesti: “Locatelli eccellente. Manca un sostituto di Vlahovic”

Il giornalista ha proseguito esprimendo un giudizio sulla rosa della Juventus. Rispetto al match contro l’Empoli, i bianconeri avrebbero ritrovato dinamismo e geometrie, un Locatelli in grande spolvero, ma anche ancora una falla. Ecco le sue parole: “La profondità (McKennie e Koopmeiners) e l’ampiezza (Gonzalez e Yildiz), assenti a Empoli, sono state risorse fondamentali, con l’apporto di motivazioni superiori a quelle del campionato. I problemi, che in occasioni future potrebbero mettere in difficoltà Motta, sono due. Con la formazione di ieri, la presenza di un solo interditore: l’eccellente Locatelli. E l’assenza di una alternativa per Vlahovic, a causa del lungodegente Milik“.