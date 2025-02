Nesti: "La Juventus vive solo di fiammate. Sul gioco..."

Carlo Nesti, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della partita di ieri sera contro il PSV.

Carlo Nesti, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a TMW: “La Juventus, salvo l’avvio, continua a vivere più di fiammate individuali, che di gioco. Tanto vale, dunque, che parli, cominciando dalla difesa, dei singoli. Kelly ha la stessa eleganza di Grace Kelly, ma, nel calcio, non serve. Gatti, a volte miagola, e a volte graffia, come ieri sera: Chiello replay = trascinatore. Veiga può essere il difensore centrale giusto, per far partire l’azione da dietro. Alle spalle di 4 giocatori offensivi, come non accorgersi, che sarebbero necessari 2 Locatelli? Il suo partner deve essere, tutta la vita, Thuram”.

Sulla Juve

"Motta fa giocare, invece, Koop o Douglas, solo per non gettare alle ortiche 110 milioni. A proposito di soldi sprecati, in comunione con Kean: Gonzalez non vale mezzo Conceicao. Yildiz può uscire 1 volta su 5 dalla gabbia di esterno, e, intanto, viene sostituito, invece che accentrato. Per ora, Kolo Muani è glaciale, e Vlahovic tarantolato. Forse, è giusto alternarli ad avversario aperto o chiuso: l'inverso di ieri".