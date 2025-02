YL, Trabzonspor-Juve 1-0: bianconeri eliminati

La Juventus di Francesco Magnanelli affronta il Trabzonspor nella sfida di Youth League. Segui il LIVE su Juvenews.

di Mattia Cinelli

1′- Inizia il match

10′ – La Juventus parte bene con due tiri verso la porta dei turchi.

12′- Turchi pericolosi con Turan, ma la Juve riesce a salvarsi.

16′ – Ancora Vacca pericoloso: l’attaccante bianconero per due volte si trova in zona gol, ma non è freddo e spreca.

23′- Ammoniti Bayram e Verde.

35′ – Trabzonspor che alza i giri del motore con due tiri da fuori, ma non punge.

43′ – Juventus vicinissima al vantaggio: Vacca riceve da Biliboc e serve Crapisto, tiro su cui Yilldrim interviene, salvando i turchi.

45+2′ – Termina il primo tempo dopo due minuti di recupero.

46′ – Inizia la ripresa.

49′ – Ammoniti Pugno e Baskan.

60′ – Salva tutto Radu. Il portiere bianconero salva su Emreince, nonostante la deviazione involontaria di Pagnucco.

62′ – Arriva il gol del Trabzonspor: Turan, su sviluppi da corner, batte Radu e sblocca il punteggio.

65′ – Corre ai ripari Magnanelli: fuori Biliboc e Vacca, dentro Finoccharo e Merola. Intanto ammonito anche Boufandar.

66′ – Juve che reagisce con il nuovo entrato Finocchiaro, ma Pugno non riesce a concretizzare.

78′ – Ammonito anche Merola nella Juve. Nel Trabzonspor fuori Turan e dentro Terzi.

83′ – Sostituzioni per le due squadre: nella Juve dentro Djahl per Ripani, per i padroni di casa fuori Cakiroglu e Bayram, dentro Alkurt e Tuncer.

90′ – Il portiere bianconero Radu salva su Tibukoglu. Intanto in precedenza ammonito lo stesso autore del tiro.

91′ – Occasione per la Juventus con Djahl, che dopo un errore di Yildrim, non riesce a colpire verso la porta.

92′ – Finocchiaro, dopo una serpentina, calcia alto.

93′ – Fuori Duymaz, dentro Ates.

90+6′ – Termina il match. Juventus eliminata, si ferma il cammino dei ragazzi di Magnanelli.