Pastorello: “Arthur? Doveva andare al Santos per Neymar”

Federico Pastorello, agente e procuratore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della cessione di Arthur.

Federico Pastorello, agente, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Arthur. Ecco le sue parole a TMW: “Meret? Chi conosce Alex sa che è da sempre un portiere completo e considerato uno dei più tecnici d’Europa. A Napoli a volte qualcuno lo ha criticato eccessivamente, ma lui è molto forte mentalmente che fa del lavoro e della costanza la sua forza. Ora è alla sesta stagione a Napoli, facendo tanti anni in Champions e vincendo uno Scudetto. Forse è stato in discussione per alcuni frangenti e per alcuni tifosi: rispettiamo, a volte c’è chi prende delle fisse però. Alex migliora di anno in anno e sarà sempre così. Per il rinnovo c’è un dialogo aperto, sincero e diretto con la società: c’è la volontà del giocatore di rinnovare, idem per il club. Di mezzo ci sono poi discorsi economici e di trattativa vera e propria. Abbiamo un appuntamento a fine mese e credo si arrivi a una soluzione per l’accordo. Siamo ottimisti, poi ci vuole sempre di essere in due. Ma oggi la distanza è talmente poco che credo si possa arrivare alla fumata bianca”.

Su Arthur

"Il Santos era nato su espressa richiesta di Neymar: ha creato lui di fatto la trattativa. Ed eravamo praticamente già là. Rimaneva solo una tematica legata alla situazione fiscale di Arthur in Italia che poteva creare problemi, in quanto loro giocano da gennaio a dicembre e fino a fine 2025 lo volevano. Poi il Girona è venuto a giocare a Milano, ho incontrato il direttore a cena e lì si è sbloccata. L'allenatore era deciso a volerlo, Arthur conosce già la Spagna: era la situazione last minute migliore. Sono contentissimo, infatti: non ho dubbi che farà bene".