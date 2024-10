Nesti: “Juve, si inizia a sentire l’assenza di Bremer”

Carlo Nesti, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'assenza di Bremer per infortunio.

Carlo Nesti, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le TMW: “La prima sconfitta stagionale della Juventus apre una ferita, più che altro, per il modo, nel quale è maturata. Lo Stoccarda ha dominato la gara, con 22 tiri, dei quali ben 10 nello specchio della porta”.

Sull’assenza di Bremer

“La Juventus si è ridestata solo nel finale, ma con appena 1 tiro nello specchio della porta. Il primo dato rilevante è costituito dal fatto che la principale risorsa, e cioè la fase difensiva, comincia a prendere atto della grave assenza di Bremer. Se non fosse stato per un Perin gigantesco, i tedeschi avrebbero dilagato. Per fase difensiva, non intendo solo Savona, Danilo, Kalulu e Cabal, ma anche il filtro carente della mediana, priva di incontristi. Il secondo dato rilevante, pure stavolta, riguarda il gioco, soffocato sul nascere dal pressing avversario, e, comunque, lento e orizzontale. Conseicao, nel primo tempo, unico a saltare l’uomo, è stato sostituito, e la nuova catena di destra, Cambiaso-Weah, ha giocato solo uno spezzone del match. Troppo poco”.