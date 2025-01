Nerozzi: “La Juventus arriva male al derby”

Massimiliano Nerozzi ha parlato del derby della Mole: per il giornalista, la Juventus si presenterebbe alla partita con tanti problemi

Intervistato per ToroNews.it, Massimiliano Nerozzi ha parlato del Derby della Mole tra Juventus e Torino. Ecco le sue parole: “Come ci arriva la Juventus? Ci arriva male perché viene dalla delusione in Arabia, non aveva certezze di vincere ma per come è maturata la sconfitta con il Milan ha lasciato amarezza. Arriva male perché ci sono anche dei problemi sia dentro che fuori dal campo. Dentro al campo perché la squadra non gioca sempre come vorrebbe Thiago Motta e fuori dal campo perché è iniziato un gennaio tremendo in cui servono innesti dal mercato e in più avrà 6 partite in 18 giorni tutte complicate tra cui due di Champions decisive per la qualificazione. È un momento molto complicato che si è aperto anche con il braccio di ferro con Danilo, non è un momento confortate per la Juve”.

Nerozzi: “Il Torino dovrebbe subito cercare di fare un gol”

Il giornalista ha proseguito: “Cosa può fare il Toro per fare punti? Il Toro, più che mai negli ultimi anni, si trova davanti una Juventus che ha perso le sue certezze in fase difensive. Pur giocando in modo diverso da Allegri con un possesso palla importante, ora manca un po’ di certezze e sono stati fatti errori gravi come Cambiaso a Lecce. Vista con gli occhi del Toro io partirei con l’idea di fare un gol e fare male alla Juve, di questi tempi un gol glielo si può fare, vero anche che non è la specialità del Toro in questo momento però Vanoli, anche se è più bravo di me, spero rischi qualcosina con dei giocatori offensivi. L’ho visto dal vivo ad Empoli e sarebbe un rischio da prendere con questa Juve. I granata possono azzardare”.