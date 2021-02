Napoli-Juventus: le formazioni ufficiali

TORINO – La Juventus è pronta a scendere in campo per l’anticipo della ventiduesima giornata del campionato di Serie A, nel quale i bianconeri sfideranno il Napoli allo Stadio Maradona. Le due squadre disputeranno la partita di ritorno prima di quella di andata, prima persa a tavolino dai partenopei, poi rinviata a data da destinarsi dopo la decisone del Collegio di Garanzia del CONI. I bianconeri hanno vinto il precedente stagionale contro la squadra di Gattuso, contro la quale Andrea Pirlo ha vinto la Supercoppa Italiana, primo trofeo della sua carriera da allenatore.

La Juventus arriva alla partita con alcune defezioni: tra i convocati infatti non sono rientrati Aaron Ramsey e Paulo Dybala, ancora alle prese con i loro rispettivi infortuni, con la Joya che però potrebbe tornare in panchina nella sfida di mercoledì valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Della partita non sarà nemmeno il centrocampista brasiliano Arthur, ancora alle prese con l’infortunio causatogli da Romero, che ha portato ad una calcificazione della membrana intramuscolare che potrebbe costringere il giocatore a doversi sottoporre ad un intervento chirurgico.

Al netto di queste assenze Andrea Pirlo ha schierato la formazione migliore a disposizione per la sfida contro i partenopei: in porta giocherà Szczesny, che riprende il suo posto tra i pali dopo che Gianluigi Buffon li aveva difesi in Coppa Italia, davanti al quale agiranno larghi sulle fasce Cuadrado e Danilo con la coppia centrale formata da Chiellini e De Ligt. A centrocampo larghi da un lato Chiesa e dall’altro Bernardeschi, mentre al centro agiranno Bentancur e Rabiot. In avanti spazio alla coppia formata da Alvaro Morata, al rientro da titolare, e Cristiano Ronaldo.

NAPOLI (4231): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Zielinski, Bakayoko; Politano, Insigne, Lozano; Osimhen

JUVENTUS (442): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Bernardeschi, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo