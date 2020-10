Pirlo in conferenza stampa: ” Chiellini ancora indisponibile. Dybala domani giocherà”

TORINO – Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo parla in conferenza dalla sala stampa dell’Allianz Stadium per presentare la sfida di domani sera, che vedrà i bianconeri ospitare il Verona a Torino.

SULLA CONDIZIONE DELLA SQUADRA -“Ci siamo ritrovati bene perche abbiamo avuto tempo per riposare dopo le due partite ravvicinate. A parte Chiellini, gli altri sono tutti a disposizione per giocare”.

SU RONALDO – “Fino a ieri sera non ci sono state ulteriori novità. Aspettiamo i tamponi, appena avremo novità le comunicheremo. Anche se dovesse arrivare il tampone negativo non giocherebbe perche deve fare la visita di idoneità”.

SU DYBALA – “Dybala domani giocherà. E’ stato reduce da un virus, si era allenato poco e non era nelle condizione migliori per poter giocare. Ora sta bene, ha recuperato ed è giusto che parta dall’inizio”.

SU DE LIGT – “Sta bene. Dobbiamo solo aspettare che il medico ci dia il via libera ma il ragazzo è pronto per giocare sia fisicamente che mentalmente”.

SUGLI EFFETTI DEL COVID – “E’ una situazione surreale ma lo sapevamo già dallo scorso anno. Lo abbiamo visto anche martedì a Kiev, dove c’erano 20.000 persone e sembrava che ci fosse cambiato il mondo. Giocare in queste situazioni non p facile ma non lo è neanche per le altre squadre”.

SU MORATA – “Ultimamente era abituato a giocare in fase difensiva per ripartire in contropiede. Noi invece cerchiamo di essere a sua disposizione nel gioco e liberarlo per l’uno contro uno. Poi il resto lo fa bene”.

SUI BALLOTAGGI – “Domani resterà fuori sicuramente Chiesa che è squalificato. Poi per il resto abbiamo molte soluzioni ma dipenderà dalle partite che affronteremo. Dipende da chi vogliamo metter sugli esterni e chi mettere in attacco”.

SU ARTHUR E RABIOT – “Sono compatibili tutti e 4 i centrocampisti. Non sono ne registi ne mezz’ale e possono giocare tutti e 4 bene insieme e ruoteranno per due posti”.

SU MCKENNIE – “Ieri è diventato negativo, oggi dovrebbe fare la visita e speriamo che domani possa sedere in panchina”.