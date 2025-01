Napoli-Juventus, le formazioni ufficiali: dal 1′ Kolo Mouani

La Juventus sfida il Napoli in una partita molto sentita e piena di ex. Di seguito le formazioni ufficiali dell'incontro.

Nell’anticipo della ventiduesima giornata di Serie A, la Juventus affronta il Napoli, in una partita decisiva per entrambe le squadre. I partenopei, in cima alla classifica, devono continuare nel loro percorso per lo Scudetto, mentre i bianconeri hanno bisogno urgente di punti, per puntare il quarto posto, obiettivo fondamentale per la Vecchia Signora. Proprio gli ospiti si schierano con il solito 4-2-3-1, con Di Gregorio in porta, la sorpresa McKennie a destra al posto di Savona, Gatti e Kalulu centrali, con Cambiaso a sinistra. A centrocampo confermati Locatelli e Thuram, con Nico che torna nella sua posizione originaria di esterno, con Yildiz e Koopmeiners a completare la trequarti. Davanti subito dentro Kolo Mouani, che scalza Vlahovic, destinato alla terza panchina consecutiva. Per i padroni di casa confermato il 4-3-3, con Di Lorenzo in difesa, McTominay a centrocampo affiancato da Lobotka e Anguissa, ed il tridente Neres-Politano-Lukaku.

Le formazioni ufficiali

NAPOLI(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani, Spinazzola; Lobotka, Anguissa, McTominay; Neres, Politano, Lukaku. All. Conte

JUVENTUS(4-2-3-1): Di Gregorio; McKennie, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Yildiz, Koopmeiners, Nico; Kolo Mouani. All. T.Motta