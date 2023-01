Le probabili formazioni di Napoli-Juve: Di Maria ancora titolare

Dopo un pessimo inizio di stagione, la Juve è riuscita a ritrovare la sua solidità difensiva e ha collezionato ben otto vittorie consecutive, tutte senza subire gol. I bianconeri ora sono secondi in classifica a sette punti di distanza dal Napoli capolista: la sfida tra la squadra di Spalletti e quella di Allegri in programma il prossimo venerdì rischia di essere decisiva. Ma come scenderanno in campo le due squadre?