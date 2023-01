Napoli, Bereszynski: “Juve? Sarà importante batterla, siamo più forti noi”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il nuovo acquisto del NapoliBereszynski ha parlato della sfida in programma contro la Juve: "Conosco Zielinski da tantissimi anni, anche in Nazionale parliamo tantissimo. Mi ha spiegato che la partita contro la Juventus qui è speciale, i tifosi la sentono molto. Quindi noi faremo di tutto per farli felici, è questo il nostro obiettivo per la prossima sfida, lavoriamo al massimo per questo. Una vittoria contro di loro sarebbe fondamentale, restiamo concentrati per fare la partita con la testa sgombra. Sono sicuro che siamo più forti noi".