Napoli-Juve, le designazioni arbitrali: c’è Doveri, Mariani al VAR

In vista della sfida di Serie A tra Napoli e Juve, andiamo alla scoperta delle designazioni arbitrali: direzione di gara affidata a Doveri

Dopo la vittoria all'ultimo respiro contro l'Udinese, la Juve si prepara a sfidare il Napoli , prossimo avversario dei bianconeri in Serie A. Sarà una sfida fondamentale, che potrebbe decidere il corso della stagione.

In vista della sfida l'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha comunicato le designazioni arbitrali per il match. A dirigere la partita sarà Doveri, aiutato da Costanza e Passeri, quarto uomo Chiffi. Al VAR spazio a Mariani, con Piccinini come assistente al VAR. Di seguito tutte le designazioni ufficiali: