Juve, Guardalà: “Numeri inquietanti nel secondo tempo”

Nonostante la rete di Kolo Muani che aveva portato in vantaggio i bianconeri, la Juve contro il Napoli ha trovato la prima sconfitta stagionale in Serie A. Un risultato deludente per la squadra di Motta che ha lasciato la Vecchia Signora con 0 punti conquistati e tanti dubbi riguardo al futuro.

Juve, le parole di Guardalà

Intervenuto su Sky Sport il giornalista Giovanni Guardalà ha detto: "Nel secondo tempo ci sono numeri inquietanti, non solo non ha mai tirato in porta ma non ha mai creato un'occasione per poter creare pericoli al Napoli. Secondo tempo in mano agli azzurri, quando hanno iniziato ad essere aggressivi la Juventus non ha mai trovato uno sbocco per fare male. Su questo Thiago Motta credo che debba lavorare anche perché oggi i cambi erano tanti, ma non hanno inciso per niente. Il cambio di Vlahovic? Situazione che è abbastanza complessa da gestire perché comunque era alla terza panchina consecutiva. Kolo Muani ha pure segnato ma Vlahovic è un patrimonio della Juventus, ci ha investito tanto e guadagna molto e se si va avanti in questo modo è difficile poi che il giocatore entri in campo con la voglia di spaccare il mondo".