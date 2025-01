Napoli, Conte: “Grande prestazione contro una grande squadra”

Le parole dell'allenatore del Napoli Antonio Conte ai microfoni di Dazn al termine della partita di Serie A contro la Juve

Al termine della partita contro la Juve l’allenatore del Napoli Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Dazn: “È stata una grande prestazione contro una grande squadra – ha esordito -, che era imbattuta. Il lavoro paga, dobbiamo essere soddisfatti. Nonostante i problemi, come l’infortunio di Olivera, con la forza del gruppo riusciamo a sopperire a tutto. Credo ciecamente nei miei ragazzi”.

L’allenatore del Napoli ha poi detto: “Le vittorie con Atalanta e Juventus ci hanno dato autostima, fiducia. Ho sempre detto al gruppo di non piangere mai, non lamentarsi. Mi viene chiesto cosa manca alla squadra ma un leader pensa a quello che ha e a fare la differenza con quello che ha”.

“Lo scorso anno il Napoli aveva finito a distanza siderale da Inter, Juventus e le altre. Oggi siamo noi in testa“, ha continuato.

Sui tifosi: “Qui a Napoli ti coinvolgono in maniera importante. Se l’altra sera dopo l’Atalanta non avessi detto qualcosa ancora saremmo a Capodichino. Mi è sembrato giusto ringraziare i tifosi“.

Chiosa finale sul gruppo: “Credono ciecamente nel lavoro, tecnico, tattico e fisico. La squadra è cresciuta in maniera esponenziale. Non è che arrivi tutto per grazia divina, è un Napoli che gioca un calcio europeo e continueremo a fare quello che stiamo facendo”.