Nanni: “Szczesny? Pensavo finisse la carriera alla Juventus”

Guido Nanni, preparator atletico, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'addio di Szczesny dai bianconeri.

Guido Nanni, preparatore atletico, ha detto la sua sulla Juve e sull’addio di Szczesny. Ecco le sue parole: “Per l’Al Nassr Szczesny sarebbe un colpo importantissimo, stiamo parlando di uno dei più forti nel suo ruolo in Europa. Dopo Ospina, Szczesny potrebbe rappresentare la ciliegina sulla torta. Si stanno spostando tanti giocatori verso i paesi arabi, bisognerà vedere se lui accetterà o meno la destinazione. Per me potrebbe non esser così semplice come trattativa. Dalle dichiarazioni fatte da Szczesny, pensavo potesse chiudere la carriera alla Juventus. Poi è chiaro che con l’arrivo di Di Gregorio, bisogna fare una scelta e solo il campo ci dirà se sarà quella giusta. Io conosco bene Szczesny e vi posso assicurare quanto si possa avere le spalle coperte e contare su di lui a livello di sicurezza e prestazioni. Ad oggi c’è molta differenza di valori tra Tek e Di Gregorio. Quest’ultimo ha fatto due stagioni grandissime in Serie A, ha dimostrato di avere dei buoni mezzi e di essere un portiere completo, ma c’è da dire che passare dal Monza alla Juventus non sarà semplice, dovrà avere carattere e forza, esattamente come fatto da Tek. Se ho mai parlato di Szczesny con Cristiano Ronaldo nella stagione 2022-2023 in cui ho lavorato all’Al Nassr? Sì, avevamo parlato di lui e anche Cristiano constatava la sua bravura e la sua esperienza”.