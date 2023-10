Calciomercato Juve | Jorginho, annuncio improvviso: “A gennaio…”

La Juventus lavora sulle possibili mosse future dei bianconeri. La volontà è quella di provare a prendere calciatori che possano essere utili alla causa per il presente ma anche per il futuro e da qui, potrebbe nascere l'esigenza legata ad un nome non proprio nel verde della propria carriera ma che può comunque rappresentare un buon colpo per gennaio.

Mercato Juve, si valuta un colpo totalmente a sorpresa

È interessante notare che - stando alle indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione - la Juventus stia considerando l'acquisto di un centrocampista a gennaio valutando l'ipotesi di Jorginho. Il centrocampista classe 1991 attualmente in forza all'Arsenal. Tuttavia, ci sono dubbi legati all'età avanzata del giocatore. Se l'Arsenal dovesse decidere di cederlo gratuitamente durante la finestra di trasferimento invernale, potrebbe diventare un'opportunità di mercato interessante per la Juventus. L'età di un giocatore può influenzare le decisioni di mercato, ma dipende anche dalle esigenze e dalla strategia della squadra. Jorginho è un centrocampista esperto e talentuoso, noto per le sue capacità nel controllo del pallone e nel gioco di passaggio. Se la Juventus ritiene che possa portare un contributo significativo alla squadra, potrebbe essere disposta a superare i dubbi legati all'età. La palla passerà a Giuntoli. Detto questo, parlando di futuro, occhi aperti: ecco come potrebbe essere la formazione della Juventus per il 2024, da urlo!<<<