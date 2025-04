Mpasinkatu: “Tudor ha tanta voglia, si è visto”

Malu Mpasinkatu, dirigente, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della prima partita di Igor Tudor.

Malu Mpasinkatu, dirigente, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a RBN: “Nel fotogramma di Tudor che fa ripartire l’azione del gol c’è l’essenza dell’allenatore, che mi sembra carichissimo in vista di questa avventura. Lui sa di avere poco tempo, ma il tifo è dalla sua e anche nelle prime uscite pubbliche Tudor ha dimostrato tutta la sua juventinità. Venendo al campo, sono felice di aver rivisto Yildiz libero di agire, in un ruolo in cui può mostrare tutte le sue qualità”.

Sulla Juve

"La Juve vista con il Genoa non è una squadra guarita al 100%, ma vincere è comunque un buon inizio, poi è chiaro che ci sia tanto da lavorare, bisogna aumentare ritmo ed intensità, e domenica è già chiamata ad un banco di prova importante contro una Roma che è in grande forma. Douglas Luiz è la delusione dell'anno, ma parliamo di uno dei migliori centrocampisti della scorsa Premier, io gli darei una seconda opportunità, è stato un anno particolare".