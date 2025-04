Leonetti: “Giuntoli non sceglierà il prossimo tecnico della Juve”

Leonetti ha parlato di Giuntoli: per il giornalista, il direttore sportivo della Juve non sceglierà il futuro tecnico della Juventus

Tramite il proprio canale YouTube, Franco Leonetti ha parlato della scelta del prossimo allenatore della Juventus. Ecco le sue parole: “A me risulta, ad oggi, che Giuntoli non sceglierà l’allenatore, così come già successo con Tudor. Il partito di Chiellini è in forte ascesa e, se dovesse essere lui con altri dirigenti a fare la scelta, un nome forte e caldo potrebbe essere quello Antonio Conte che potrebbe non rimanere a Napoli, a maggior ragione dopo le parole di Manna. Allegri potrebbe prendere il suo posto, è in trattativa anche col Milan, ma il club di De Laurentiis è un po’ più avanti rispetto ad altri”.

Leonetti: “Difficile che cambi qualcosa sul futuro di Vlahovic”

Inoltre, sul futuro di Dusan Vlahovic, il giornalista ha aggiunto: “È difficile che cambi qualcosa in questi mesi, mi risulta che l’entourage di Vlahovic non abbia preso molto bene questa richiesta di spalmatura e riduzione dell’ingaggio. Credo sia complicato, però nel calcio possono succedere cose inusitate. Penso a Rabiot, due anni fa era svincolato e poi firmò per un altro anno con i bianconeri. Sicuramente, Tudor punta sul serbo. Da a qui dire che possa rinnovare, la vedo difficile”. Leggi anche le ultime notizie sul futuro della panchina della Juventus <<<