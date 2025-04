Juventus, le informazioni sul recupero della partita

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita contro il Parma.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del match contro il Parma. Ecco il comunicato: “Ecco alcune informazioni utili per i tifosi che assisteranno domani, 23 aprile, al match di campionato allo Stadio “Tardini” di Parma, inizialmente in programma per ieri, 21 aprile, come riportato dal Parma sul suo sito internet. In particolare si segnala: Tutti i biglietti acquistati nei giorni scorsi e validi per il match, rimangono validi anche per effettuare l’accesso ai tornelli dalle ore 16.30 per la partita in programma mercoledì 23 aprile (ore 18:30). Sono validi sia i biglietti acquistati online sia quelli acquistati nei punti vendita fisici. SETTORE OSPITI Riapertura delle vendite (online e punti vendita) dalle ore 10.00 di martedì 22 aprile fino alle ore 19.00 del medesimo giorno, permangono le limitazioni dell’ONMS, quindi con acquisto possibile solo ai titolari di Fidelity Card Juventus FC indipendentemente dal luogo di residenza”.

Le altre informazioni

“Non è possibile effettuare il cambio utilizzatore del biglietto. Tutte le altre info, qui La partita di questa sera alle 20.45, in programma allo Stadio “Tardini” di Parma, è rinviata, per la scomparsa di Papa Francesco. Ci uniamo al cordoglio per la scomparsa del Pontefice. Questo il testo del comunicato della Lega Serie A: A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che le gare previste nella giornata odierna di Campionato di Serie A Enilive e Primavera 1 sono rinviate a data da destinarsi. Di seguito le gare rinviate: SERIE A ENILIVE: Torino-Udinese Cagliari-Fiorentina Genoa-Lazio Parma-Juventus PRIMAVERA 1: Roma-Udinese Monza-Sassuolo Sampdoria-Torino”. Intanto ecco le parole di Carrera<<<