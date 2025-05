Mpasinkatu: “Io punterei ancora su Tudor”

Malu Mpasinkatu, dirigente, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del futuro di Tudor e Koopmeiners.

Malu Mpasinkatu, dirigente, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a RBN: “Punterei ancora su Tudor, credo che abbia avuto un impatto positivo sulla squadra e la possibilità di lavorare con il gruppo fin dall’estate può permettergli di impostare la stagione su basi più solide”.

Sui casi spinosi della Juventus

“A Douglas Luiz e Koopmeiners da direttore sportivo darei un’altra opportunità, non è la prima volta che dei giocatori, anche arrivati con aspettative enormi, al primo anno non riescono a rendere. Secondo me dato che parliamo di due giocatori che in passato hanno fatto benissimo, un’altra possibilità gli va data”. Intanto ecco le parole di Di Livio<<<