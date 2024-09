Motta: "Perin si merita di giocare. Nico può darci tanto" - JuveNews.eu

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche delle scelte di formazione.

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche dell’esordio di Perin e Nico. Ecco le sue parole prima della partita contro l’Empoli: “Oggi dobbiamo commettere pochi errori, perchè alla fine abbiamo visto che è una squadra che sugli errori dell’avversario riesce a fare la transizione veloce, riesce a creare molta difficoltà nella fase difensiva. Noi dobbiamo giocare bene, andare in attacco con equilibrio e cercare di creare occasioni per per concludere. Problema per Di Gregorio o spazio a Perin? No, si merita anche Mattia di giocare per il lavoro che sta facendo. In queste due settimane abbiamo visto i nostri tre portieri che hanno fatto molto bene, sia Michele e Mattia, ma anche Carlo. Oggi tocca a Mattia e abbiamo totale fiducia nel suo gioco”.

La sorpresa Nico Gonzalez

“Il merito è anche nel momento, il merito è vedere cosa può dare alla squadra in questo momento, contro l’avversaria che affronteremo, con i giocatori che giocheranno insieme dal primo minuto. Nico sotto quell’aspetto ci dà tanto in questo momento, è venuto dalla Nazionale giocando una partita per 55 minuti e l’altra l’ha giocata tutta, ha fatto anche gol. E’ un ragazzo che sulla fascia destra ha l’1 contro 1, che quando va in area conclude bene le azioni e oggi inziierà lui insieme ai suoi compagni. Sono convinto che farà un’ottima partita”.