Empoli-Juventus, le formazioni ufficiali: Douglas Luiz dal 1′

La Juventus, nell'anticipo del sabato pomeriggio della quarta giornata, affronta l'Empoli. Di seguito le formazioni ufficiali.

Tra poco meno di un’ora la Juventus affronterà l’Empoli, nella quarta giornata di campionato. I bianconeri si schierano con il solito 4-2-3-1, con Perin a difendere i pali, Cambiaso e Kalulu sulle corsie esterne, con Gatti e Bremer centrali. A centrocampo spazio a Locatelli, affiancato da Douglas Luiz, all’esordio dal primo con la casacca della Vecchia Signora. La trequarti sarà invece composta da Gonzalez a destra, Yildiz a sinistra e Koopmeiners come sotto punta, dietro al pivot Dusan Vlahovic. I padroni di casa si schierano invece con un 3-4-2-1, con Ismaijli e Viti in difesa, Gyasi e Grassi a centrocampo ed Esposito e Colombo in avanti, coadiuvati da Henderson.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

EMPOLI(3-4-2-1): Vazquez; Goglichidze, Ismaijli, Viti; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Henderson, Esposito, Colombo. All. D’Aversa

JUVENTUS(4-2-3-1): Perin; Cambiaso, Gatti, Bremer, Kalulu; Locatelli, Douglas Luiz; Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. T.Motta

La lista dei convocati bianconeri per la sfida: “Per la Juventus di Thiago Motta la quarta giornata della Serie A 2024/2025 coincide con la trasferta del “Carlo Castellani” di Empoli. Fischio d’inizio fissato alle ore 18:00. Di seguito la lista dei convocati diramata dall’allenatore bianconero per la sfida in Toscana. EMPOLI-JUVE, I CONVOCATI 1 Perin 3 Bremer 4 Gatti 5 Locatelli 6 Danilo 8 Koopmeiners 9 Vlahovic 10 Yildiz 11 Gonzalez 15 Kalulu 16 McKennie 17 Adzic 19 Thuram 21 Fagioli 22 Weah 23 Pinsoglio 26 Douglas Luiz 27 Cambiaso 29 Di Gregorio 32 Cabal 37 Savona 40 Rouhi 51 Mbangula”.