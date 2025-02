Motta: “Bellissimo poter giocare il Mondiale per Club”

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del Mondiale per Club.

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole alla FIFA: “Mondiale per Club? Sarà bellissimo. Partecipare a un evento così, con una squadra storica come la Juve e con la possibilità di confrontarsi con le migliori squadre del mondo è un grande privilegio per noi. Cercheremo di affrontarlo nel miglior modo possibile, cercando di arrivare al meglio. Vedremo, manca ancora un po’ però sicuramente abbiamo già qualcosa in testa. È sempre una novità, ma bellissima. Mettere insieme le migliori squadre del mondo porta entusiasmo. Essendo una novità è qualcosa che ti può sorprendere, per capire cosa ti darà quel momento. Sono motivazioni che ti possono dare uno stimolo in più”.

Su Messi

“Mi ricordo il suo inizio proprio contro la Juve, nel trofeo Gamper. Si vedeva che aveva qualità fantastiche, era un ragazzo che faceva la differenza. Aveva un potenziale enorme, ma ci sono stati tanti ragazzi che avevano un grandissimo talento e per giocare nel Barcellona bisogna gestire tante cose, a partire dalla testa. Nel riscaldamento di quella partita eravamo tutti d’accordo che fosse forte ma sembrasse impaurito: abbiamo sbagliato tutti. Era così sereno e tranquillo… Pensavamo avesse paura, invece quando ha fischiato l’inizio della partita è stato incredibile, mi ricordo cos’ha detto Capello dopo. Ha fatto vedere a tutti che cosa poteva fare in partita, ha fatto vedere anche più di quello che faceva vedere in allenamento”. Intanto ecco tutte le notizie sulla Juve<<<