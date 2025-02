Mercato, Juve al lavoro per tenere Kolo Muani: c’è un piano

La Juve è al lavoro per trovare un modo di far rimanere a Torino Kolo Muani anche dopo la fine del prestito: Giuntoli ha in mente un piano

Tre gol in due partite giocate in Serie A: Randal Kolo Muani ha già convinto tutti in casa Juve. L’attaccante francese ha dimostrato di avere un buon fiuto per il gol e di sapersi adattare bene alle richieste tattiche di Thiago Motta. Per questo secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club bianconero sta già cominciando a pensare a un piano per farlo rimanere a Torino anche dopo la scadenza del prestito secco dal PSG. Per acquistarlo servirebbero almeno 65 milioni di euro ma l’impressione è che la Vecchia Signora non sia disposta a spendere quella cifra e per questo ragiona su un ulteriore prestito di un anno con diritto di riscatto nel 2026 a circa 45 milioni di euro.

Juve, le parole di Kolo Muani

Al termine della partita contro l’Empoli, ribaltata proprio grazie a una sua doppietta, Kolo Muani ai microfoni di Dazn ha detto: “Modo migliore per iniziare? Certo. Siamo felici insieme, volevamo vincere la partita allo Stadium davanti ai nostri tifosi. Siamo contenti, l’obiettivo è continuare a vincere. Incredibile, bellissimo essere qui. Abbiamo vinto, dobbiamo continuare a celebrare questa vittoria. Yildiz? E’ un grande giocatore, molto tecnico. E’ giovane, è bello giocare insieme a lui”. Nel frattempo arriva un annuncio da brividi: Spalletti alla Juventus…