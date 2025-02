Damascelli: “Penso che Vlahovic lascerà la Juventus in estate”

Tony Damascelli ha parlato dell'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic: per il giornalista, la punta lascerà la squadra la prossima estate

Intervenuto per Rai Sport, Tony Damascelli ha parlato dell’attacco della Juventus e in particolare del centravanti Dusan Vlahovic. Ecco cosa ha detto: “Io penso che andrà via Vlahovic questa estate e potrebbe andar via anche Kolo Muani che non è della Juventus ma è in prestito. Se ci fosse un altro allenatore come per esempio Ranieri o Gasperini giocherebbero con Vlahovic insieme a Kolo Muani come giocano nell’Inter, Thuram e Lautaro. Con Motta invece gioca solo l’uno se non in casi disperati”.

Damascelli: “La Juve può vendere Vlahovic a 45 milioni”

Il giornalista ha aggiunto: “Vlahovic andrà via e Kolo Muani costa nel senso che ha un prezzo perché Alberto Costa è in panchina ed è un altro caso incredibile della Juventus che prende un giocatore a titolo definitivo a 15 milioni di euro e fa la riserva di Savona. Kolo Muani è un buon giocatore che deve giocare con un’altra punta e Yildiz alle loro spalle. Per l’ammortamento la Juve può vendere Vlahovic a 45 milioni per essere a posto, di certo non di più visto l’utilizzo che ne sta facendo l’allenatore”. Leggi anche il piano della Juventus per trattenere Kolo Muani <<<