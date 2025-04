Juventus, le statistiche del match con il Lecce

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del match con il Lecce.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Grazie alle reti di Koopmeiners e Yildiz, entrambe realizzate nel corso della prima frazione, la Juventus vince contro il Lecce e sale momentaneamente al terzo posto in classifica – in solitaria – in attesa dello scontro diretto tra Atalanta e Bologna in programma proprio in questa trentaduesima giornata. Di seguito le statistiche al termine della sfida. La Juventus ha ottenuto la vittoria numero 200 all’Allianz Stadium in Serie A; dalla sua stagione d’esordio in questo stadio (2011/2012) quella bianconera è la prima squadra a tagliare questo traguardo nelle gare interne nel massimo torneo (segue il Napoli a 168). Da inizio 2025 nessuna squadra ha vinto più partite casalinghe della Juventus in Serie A (sei, come Inter e Bologna). Tra i giocatori che hanno segnato più di cinque gol in questa stagione nei cinque principali campionati europei, solamente Lamine Yamal (sei, classe 2007) e Assane Diao (sette, settembre 2005) sono più giovani di Kenan Yildiz (sei, maggio 2005)”.

Le altre statistiche

"Kenan Yildiz ha segnato in due match interni di fila per la seconda volta con la Juventus in tutte le competizioni, dopo le due sfide di Coppa Italia del gennaio 2024 (contro Salernitana e Frosinone). Dusan Vlahovic ha raggiunto quota 100 presenze in Serie A con la maglia della Juventus. Dusan Vlahovic ha eguagliato il record stagionale di assist in Serie A (quattro, come nell'annata 2023/2024) e ha fornito più di un passaggio vincente in un singolo match da quando è in Italia per la prima volta in 247 partite in tutte le competizioni. Quello di Teun Koopmeiners (1 minuto 37 secondi) è il gol più veloce realizzato dalla Juventus in Serie A da quello segnato da Dusan Vlahovic contro la Roma nell'agosto 2022 (1.17), anche in quel caso all'Allianz Stadium. Tutti e tre i gol segnati da Teun Koopmeiners in questa Serie A sono arrivati in partite casalinghe: l'olandese ha realizzato più reti in gare interne in un singolo massimo torneo solamente nella stagione 2022/2023 (otto, con la maglia dell'Atalanta)".