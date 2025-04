Di Gregorio: “Dobbiamo lavorare dal punto di vista difensivo”

Michele Di Gregorio, calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della fase difensiva.

Michele Di Gregorio, calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a DAZN: “Fase difensiva? Anche su questo comunque stiamo lavorando, perchè il mister e il suo staff sotto questo punto di vista ci tengono tanto alle palle inattive. Infatti mi dispiace aver preso gol, adesso lo sto rivedendo, mancava veramente poco, però bisogna lavorarci, la riguarderemo, cercheremo di capire la linea, io cosa posso fare, un po’ tutti, Però ci tengo a sottolineare lo spirito, perché quello è il punto di partenza per poter migliorare e fare delle grandi partite”.

Sulla ripartenza dal basso

"Sinceramente abbiamo lavorato anche su quello, sulle rimesse dal fondo, il mister mi lascia comunque abbastanza libertà di scegliere in base a come sono predisposti gli avversari, dove può esserci la superiorità, le richieste sono più o meno le stesse, Io cerco di restare dentro la partita anche se sono meno coinvolto, anche perché se sono meno coinvolto significa che il nostro baricentro è più alto e quindi siamo più avanti, attacchiamo di più e creiamo di più, come oggi. Per 80 minuti è stato così".