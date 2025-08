Moretto: “Juve, c’è ottimismo per Kolo Muani”

Matteo Moretto, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della trattativa per Kolo Muani del PSG.

Matteo Moretto, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del calciomercato dei bianconeri. Ecco le sue parole su Youtube, riportate da Tuttojuve.com: “Invece grande ottimismo anche, insomma, Comolli lo ha dichiarato apertamente con delle delle dichiarazioni ufficiali, ma la Juventus anche off the record trasmette grande ottimismo per arrivare ad un accordo per la continuità di Kolo Muani”.

Sulla trattativa

"La Juventus è convinta di farcela, è convinta di trattenere Kolo Muani ancora in bianconero, quindi ci aspettiamo nuovi contatti per provare a definire l'operazione con il Paris Saint-Germain".