Kolo Muani si avvicina al ritorno alla Juventus

Il calciatore francese è tornato al PSG dopo il prestito ma la sua intenzione è quella di tornare a Torino anche il prossimo anno

La Juventus che si sta allenando alla Continassa in vista della prossima stagione è ancora un cantiere aperto: con il solo acquisto di Jonathan David infatti, i bianconeri sono ancora in costruzione, con Igor Tudor che aspetta dal mercato i rinforzi chiesti alla dirigenza per poter affrontare al meglio le competizioni della prossima stagione.

Verso il ritorno

In questo senso sta quindi lavorando Comolli, che potrebbe regalare al tecnico croato il secondo acquisto, che altro non sarebbe che un gradito ritorno in bianconero. Dopo un ottimo impatto durante la scorsa stagione infatti, i bianconeri stanno spingendo per il ritorno di Randal Kolo Mouani, rientrato al PSG per la fine del prestito, ma desideroso di tornare a vestire la maglia della Juventus. Dopo alcuni giorni di stallo nella trattativa, le parti ora sembrano più vicine e, complice la ferma volontà del giocatore di tornare in Italia, si avvicina la chiusura: le due squadre si starebbero per accordare per un prestito con obbligo di riscatto determinato da facili condizioni, per una cifra che si aggirerebbe tra i 45 e i 50 milioni di euro.