Jugovic: “Spingerei sul rilancio di Koop. Vlahovic? Pagina che va chiusa”

L'ex giocatore della Juventus ha parlato dei bianconeri e della situazione in cui versa la squadra, in campo e sul mercato

L’ex calciatore della Juventus Vladimir Jugovic, ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ai quali ha detto la sua sulla squadra bianconera e sulla situazione intorno a Madama, dal mercato alla rosa a disposizione di Tudor.

“La Juventus ha in casa un tuttocampista come Koopmeiners, un anno fa acquistato per più di 50 milioni. Nell’Atalanta di Gasperini era un punto fisso, anche in mezzo al campo: io spingerei forte sul rilancio di Koop in coppia con Thuram. Il francese ha qualità interessanti, ma alla Juventus contano due cose: essere continui e vincere. Io sono stato ceduto dopo una finale di Champions persa contro il Borussia Dortmund… Ai quei tempi se arrivavi secondo era un disastro”.

“Douglas Luiz? Episodio inammissibile per un professionista. Moggi non so come si sarebbe comportato, forse Douglas Luiz non lo avrebbe proprio acquistato. Moggi era attento al campo, ma anche alla mentalità. Non a caso spesso puntava su gente abituata a trionfare: Vialli aveva vinto alla Samp, Ferrara al Napoli, io alla Stella Rossa, Deschamps al Marsiglia. E Zidane era… Zidane, un fuoriclasse”.

“Vlahovic? Spero si trovi una soluzione in fretta per il bene di tutti. È una pagina che va chiusa, per il resto sono scelte personali. Kolo Muani è stato alla Juventus fino all’altro giorno ed è vantaggioso ripartire da lui: Tudor conosce e apprezza il ragazzo. E il francese è una garanzia, un nazionale. David ha numeri importanti e in Champions ricordo diversi suoi gol contro big come Juve, Real Madrid e Atletico”.

“Tudor ha chiuso bene la scorsa stagione e adesso ha il vantaggio di lavorare fin dall’estate con la squadra. Spero che i dirigenti gli completino la rosa con 2-3 rinforzi di livello. A guadagnarci sarebbe la Juventus e tutto il campionato: a quel punto la lotta per lo scudetto diventerebbe davvero affascinante”.