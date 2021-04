Morata: “Sto lavorando per la squadra”

L’attaccante bianconero torna al gol

redazionejuvenews

Alvaro Morata è tornato al gol contro il Genoa, firmando la rete del 2 a 0. Il numero 9 bianconero nelle ultime giornate di Campionato era stato messo in discussione, tanto che il suo futuro in bianconero sembrava essere in bilico dopo le prestazioni poco soddisfacenti della Juventus. L'attaccante spagnolo ha parlato ai microfoni di Sky alla fine del primo tempo con i liguri: "Non ho difficoltà, sto lavorando per la squadra. Chi vuole critichi, non mi interessa. È da un po’ di gare che stiamo giocando bene, col Torino abbiamo fatto un grande primo tempo. È questa la linea che dobbiamo mantenere per il futuro. Abbiamo perso tanti obiettivi per piccoli dettagli ma siamo la Juve e dobbiamo entrare tutte le gare in questo modo. Ora nuovamente i club arrivano nel nostro stadio e sanno che è difficile far punti".

Prima del match, anche il Cfo bianconero, Fabio Paratici, ha parlato di Morata e del suo futuro: "Morata? È una situazione che ha tante porte aperte, con l'Atletico Madrid c'è un accordo per acquistarlo subito o riaverlo in prestito. È un giocatore che ha dato molto e sta dando molto e su cui puntiamo. E' un ragazzo serio e con un certo tipo di mentalità. Sono le basi per cui abbiamo sempre creduto in Alvaro".

Ma il futuro di Alvaro Morata è ancora incerto, così come lo sono quello di Dybala e Ronaldo. Infatti non si esclude che a giugno tutti e tre possano andare via, rivoluzionando in questo modo l'intero reparto bianconero. Tantissimi i nomi che sono stati accostati alla Juventus, tra u più insistenti sono "El Kun" Aguero, in uscita dal Manchester City a parametro zero, e Mauro Icardi, messo sul mercato dal Paris Saint Germain dopo due stagioni tutt'altro che da ricordare. Due nomi importanti, anche se i tifosi della Vecchia Signora spingono per far trattenere la Joya a Torino, insistendo con la società che deve poggiare il futuro della squadra dell'attaccante argentino. Di sicuro queste ultime giornate saranno fondamentali per il destino dei tre.