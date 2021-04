Paratici: “Andiamo avanti con la linea giovane. Contenti di Rovella”. E su Dybala…

Il ds della Juve ha parlato nel pre partita

Mancano pochi minuti all'ingresso in campo di Juve e Genoa, in quella che sarà una sfida fondamentale per la lotta Champions. I bianconeri infatti sono obbligati a conquistare i tre punti, sia per la classifica ma anche per confermare quanto di buono si è visto nella sfida contro il Napoli. Ciò che ha convinto infatti, aldilà del risultato, è stata la cattiveria agonistica e la determinazione mentale messa in campo dalla Vecchia Signora che, ha ricordato per certi versi la Juve delle precedenti stagioni. Si potrà contare anche su un Dybala in piu, quasi sempre assente per tutta la durata del campionato e che può essere il jolly per Pirlo da qui al termine del torneo.