Dybala ancora in panchina, avrà la chance di riscattarsi?

Sempre più incerto il futuro dell'argentino

Il futuro di Paulo Dybala sarà uno dei grandi temi che accompagnerà la Juventus da qui alla fine di questa stagione, e probabilmente anche oltre. La trattativa per il rinnovo contrattuale, già in fase di stallo da mesi, è stata gelata dalla famosa festa a casa McKennie. Non è un mistero che la dirigenza bianconera abbia più volte pensato alla cessione dell'argentino, che ha trascorso questa annata, potenzialmente decisiva per il suo futuro in bianconero, prevalentemente ai box. Una serie di infortuni che non ha certo aiutato a spegnere il fuoco dei dubbi sul rinnovo, anzi. È probabile che se La Joya avesse potuto brillare ancora, magari come nel finale della scorsa stagione, di dubbi sul futuro non ne avrebbe parlato più nessuno. Ma così non è stato, e a Dybala restano dieci partite - finale di Coppa Italia compresa - per cercare di spostare dalla sua parte l'ago della bilancia. Dieci gare, in cui verosimilmente non giocherà sempre, ma in cui dovrà cercare di lasciare il segno.