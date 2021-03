Morata: “Il futuro di Ronaldo alla Juve? Non ne ho idea, ma spero che resti”

L'attaccante della Juventus ha parlato

TORINO - Alvaro Morata, attaccante della Juventus e della nazionale della Spagna, ha parlato, nella giornata di ieri, in una intervista dal ritiro della selezione Roja in merito al futuro di Cristiano Ronaldo con la maglia bianconera: "Il futuro di Ronaldo? Non ne ho idea, ma spero che resti. Nella vita può succedere di tutto, spero che resti perché mi piace giocare con i migliori. Lui è una grande persona, che ammiro per la sua carriera, e spero di poter giocare con lui il prossimo anno. Potremmo essere più felici - le sue parole - perché è stato un anno complicato: per piccoli dettagli la maggior parte dei nostri obiettivi sono andati persi o sono stati difficili. Cristiano lo vedo bene, anche se è vero che quando sei abituato a vincere la Champions League, non raggiungere i quarti di finale è difficile. Però, bisogna guardare agli obiettivi che ci attendono perché la stagione non è ancora finita. Come alleniamo il nostro fisico dobbiamo allenare la testa. Fino a poco tempo fa, anche per quelli della mia generazione, andare dallo psicologo non era vista come una cosa normale.