Le statistiche di Juventus Women-Pink Bari

TORINO - Il sito web ufficiale della Juventus ha pubblicato le statistiche del match di oggi della Serie A Femminile, tra Juventus Women e Pink Bari. Di seguito le riportiamo.

100% - La Juventus ha vinto tutti e sei i suoi precedenti in Serie A contro la Pink Bari, con uno score aggregato di 20-3: contro nessuna squadra le bianconere hanno ottenuto più successi finora nella competizione.

PIOGGIA DI GOL - La Juventus ha messo a segno 20 gol contro la Pink Bari in Serie A, solo contro Verona (22) e Sassuolo (21) ha segnato più reti nella competizione.

SUPER - Grazie a 16 successi su 16, la Juventus può eguagliare la sua miglior partenza in Serie A, stabilita nel 2017/18 (stagione in cui ha vinto tutte le prime 17 gare).

X2 - La Juventus ha segnato almeno due gol in 12 incontri di fila in campionato – l’ultima squadra ad aver fatto meglio in una singola stagione in Serie A è stata il Brescia, che arrivò a 20 nel 2013/14.

TESTACODA - La Juventus ha segnato ben 41 reti in più della Pink Bari in questa Serie A (49 v 8) e subito 35 gol in meno (8 v 43) – questa è infatti la sfida tra il migliore e il peggiore attacco e al contempo tra la migliore e la peggiore difesa del torneo.

INCUBO CRI - Cristiana Girelli ha segnato 11 gol contro la Pink Bari in Serie A, più rispetto ad ogni altra avversaria attualmente nella competizione.

A STAR IS BORN - Lina Hurtig ha preso parte attiva a otto reti (cinque gol, tre assist) nelle ultime sette presenze in Serie A.

Invece queste sono le convocate bianconere per il match: "Juventus Women affrontano, a Vinovo, la Pink Sport Time Bari. Reduci dal successo sulla Fiorentina le bianconere, prima della pausa, puntano a continuare il percorso di sole vittorie in campionato. La gara, come sempre, sarà trasmessa in diretta su Juventus TV. Di seguito la lista delle giocatrici convocate da coach Rita Guarino.

LE CONVOCATE

42 Bacic

99 Berti

13 Boattin

26 Caiazzo

21 Caruso

7 Cernoia

4 Galli

3 Gama

33 Giordano

10 Girelli

1 Giuliani

17 Hurtig

2 Hyyrynen

5 Ippolito

14 Pedersen

8 Rosucci

23 Salvai

32 Sembrant

12 Lundorf

36 Soggiu

20 Maria Alves

9 Staskova

19 Zamanian