ESCLUSIVA – NOVELLINO: “La Juve deve ripartire da Ronaldo. Ho molta voglia di tornare ad allenare”

L'ex allenatore del Torino ha cortesemente rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra redazione

redazionejuvenews

di Fabio Marzano

Il campionato ripartirà con il botto dopo lo stop per le Nazionali, dove in programma ci sarà il derby della Mole tra Torino e Juventus. Inutile dire che in palio ci saranno 3 punti fondamentali per le sorti della stagione di entrambe le squadre, con la Vecchia Signora che deve obbligatoriamente riscattare la brutta figura fatta contro il Benevento di Filippo Inzaghi. Ad analizzare quello che sarà il match tra granata e bianconeri è stato l'ex allenatore del Toro Walter Novellino che, ha cortesemente rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra www.

Che tipo di partita ti aspetti, considerando anche il delicato momento delle due squadre?

"E' un momento molto delicato per entrambe le squadre. Il Toro ha necessariamente bisogno di punti, la Juve deve riprendersi e poi è un derby. Questa è sempre una partita molto particolare e diversa, aldilà delle difficoltà che ci sono credo che la Juve parte con un leggero vantaggio perche ha giocatori con molta qualità. Anche se a dirti la verità, in questo momento non mi sembra che la Juve sia in grado di poter gestire una partita o il derby, però ha giocatori che possono risolverla".

Parlando di Belotti, pensi che possa chiudere la carriera a Torino o merita una piazza piu prestigiosa?

"Io sono stato allenatore del Torino e posso dirti che è una società importante. C'è Cairo. In questo momento il Torino sta facendo grande difficoltà e si è visto anche nella partita contro la Samp, però penso che sia stato molto penalizzato anche dagli infortuni. Belotti può rimanere in granata perche sono convinto che Cairo farà una grande squadra il prossimo anno".

Confermeresti Pirlo nella prossima stagione?

"Io sono stato fortunato perche ero come Pirlo. Allenavo gli allievi del Perugia e prima ancora di iniziare sono stato catapultato in prima squadra, però credo che Pirlo ha le qualità per fare bene. Gli serve fare esperienza ma con il tempo riuscirà a superare anche questo ostacolo e sono convinto che farà grandi cose. Dobbiamo dargli tempo, d'altronde la Juve ha cambiato molti giocatori, Chiesa si è inserito benissimo, Morata sta facendo grandi cose, Ronaldo è sempre il solito campione anche se viene criticato in questo momento. Secondo me la Juve deve ripartire da Ronaldo e penso che a Pirlo l'esperienza di quest'anno gli servirà tantissimo".

A chi rinunceresti tra Dybala e Ronaldo?

"Io mi terrei Ronaldo. Non riesco a capire una cosa, Ronaldo è un uomo e un grande campione ma lo consideriamo come l'uomo che deve vincere la Champions. La Champions la devono vincere tutti, non solo Ronaldo. E' chiaro che ha sbagliato due partite importanti ma ci sta, mica uno è nato marziano che non può sbagliare. Io sono convinto che serve per migliorare anche i giovani che sono arrivati e sicuramente non rinuncerei neanche a Bonucci e Chiellini, perche sono due che ancora oggi dimostrano il loro indiscusso valore".

Pensi che Aouar sia il colpo giusto per la Juve?

"La Juventus ha un direttore che è bravo e si chiama Paratici, come lo stesso Cherubini. Quest'anno la stanno pagando e tutti gli danno le colpe ma sono gente di calcio e quando si ha gente di calcio è facile scegliere i giocatori migliori. Loro sono bravissimi in questo".

Qual è stato il giocatore più forte che hai allenato?

"Indubbiamente Recoba. Aveva una classe fuori dal comune".

Pensi mai di tornare ad allenare?

"Io vorrei tanto allenare. In questo momento alleno solo quelli che partono molto dal basso. Io credo che il calcio sia concretezza, ma la voglia è tanta di tornare ad allenare".

Ringraziamo gentilmente Walter Novellino per la disponibilità.