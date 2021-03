Spinazzola: “Juve? Quest’anno è un caso, fa sempre una buona Champions League”

L'ex difensore della Juventus ha parlato

TORINO - Leonardo Spinazzola, ex difensore della Juventus ed oggi in forza alla Roma, ha parlato oggi in conferenza stampa insieme ad Acerbi subito dopo la sfida vinta contro l'Irlanda del Nord per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar: "Roma unica italiana avanti in Europa? Quest’anno è un caso, l'anno scorso l'Atalanta per poco non buttava fuori il PSG, la Juve fa sempre una buona Champions, quest'anno è un caso, ma ci sta perché in Europa sono tutti forti. Europei? Pensiamo partita dopo partita, ora c'è la Bulgaria per le qualificazioni ai Mondiali. Sappiamo che possiamo giocarcela con tutti, anche se sappiamo che ci saranno squadre molto forti. Difesa in Nazionale? Alla Roma siamo una squadra giovane, con una difesa giovane e ci sta sbagliare. Fa parte del percorso di crescita. Qui in Nazionale ci sono Chiellini, Bonucci e Acerbi. Porterei loro tre".