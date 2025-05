Montezemolo sulla Juve: “Sembra che abbiano sbagliato tutto”

Luca Montezemolo, dirigente e imprenditore italiano, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Giuntoli e Motta.

Luca Montezemolo, imprenditore ed ex presidente della Ferrari, ha detto la sua sulla situazione della Juve. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “Giuntoli? Dall’esterno ho l’impressione che abbia sbagliato quasi tutto. Un giorno, in aeroporto, a un suo collega feci una battuta inerente al fatto che Elkann un giorno disse che la nuova Juve si sarebbe affidata totalmente a Giuntoli. Dissi che avrebbero fatto meglio a prendere De Laurentiis…”.

Su Thiago Motta

“Motta aveva l’intesa con la Juventus da parecchio tempo, si era già messo d’accordo. Diciamo che sarebbe stato meglio essere chiari fin da subito, sinceri, avrebbe fatto meglio a dire che magari aveva altre motivazioni. Fatto sta che non mi è piaciuto come si è comportato nei confronti della città e non solo. Bologna? Detto ciò, vanno fatti i complimenti a Italiano, club e giocatori. Chi avrebbe mai detto che questa sarebbe stata un’altra annata così importante? Per me, nessuno. Eppure Italiano sta mostrando un bel gioco e anche redditizio, i giocatori si stanno dimostrando sempre all’altezza. A Bologna si sta bene e si cresce bene: e questa annata lo dimostra”. Intanto ecco le parole di Locatelli<<<