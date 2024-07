Montero: “Oggi i ragazzi hanno lavorato molto bene”

Paolo Montero, allenatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche dell'amichevole vinta.

Paolo Montero, allenatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua sui bianconeri, che hanno sconfitto in amichevole la Pro Vercelli. Ecco le parole del mister dei piemontesi: “È stata la prima partita dopo questi giorni di allenamento iniziali che sono stati duri. I ragazzi hanno lavorato bene, si stanno impegnando tanto e siamo molto contenti. Impegno e attitudine non sono mai mancati: siamo felici di come abbiamo cominciato ma abbiamo ancora tanto da fare”. I bianconeri hanno vinto per 4-0 contro la Pro Vercelli nel primo test amichevole, grazie alle reti di Tommaso Mancini, Citi e la doppietta di Guerra.