Montero: "Scontro diretto con l'Altamura. Sul gruppo..."

Paolo Montero, allenatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del match di oggi.

Paolo Montero, ex calciatore della Juve e allenatore dei bianconeri della Next Gen, ha detto la sua. Ecco le sue parole: “Quello di domenica è uno scontro diretto – spiega Mister Montero nella consueta intervista della vigilia – Dobbiamo puntare, da adesso in poi, a tutte le partite, tenendo bene in mente chi abbiamo affrontato finora, sebbene non sia un alibi. Adesso deve arrivare il punto in cui si sintetizzano sia le cose negative che soprattutto quelle positive, che sono state davvero tante, al di là dei risultati. Per esempio io penso che la nostra ultima partita sia stata una delle migliori”.

Sul gruppo

“Ci siamo parlati tanto, e speriamo che queste parole si vedano sul campo da adesso in poi, perché a questo punto della stagione non ci sono scuse. La partita di domani contro il Team Altamura non sarà semplice e non permetterà distrazioni: gli episodi negativi possono succedere, ma la concentrazione e la consapevolezza del campo e della partita che si sta giocando sono fondamentali. Stiamo lavorano su tutte le fasi, indipendentemente dai ruoli in campo, perché per esempio la difesa non è qualcosa che riguarda solo i difensori, ma deriva da un’attitudine di tutta la squadra”.