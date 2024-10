Juve Next Gen, l’approfondimento su Sersanti: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen, parlando anche della stagione di Sersanti.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato sulla Next Gen: “Nuovo appuntamento con la rubrica “Next Gen on the Road”, che racconta e pone l’attenzione sulle migliori prestazioni del fine settimana dei tanti giovani talenti bianconeri che giocano in prestito in giro per l’Italia e non solo. Oggi ci concentriamo su Alessandro Sersanti – centrocampista classe 2002, protagonista con la maglia della Reggiana in Serie B. Passato in prestito alla squadra emiliana lo scorso luglio e reduce dalla stagione con il Lecco in Serie B (con cui aveva disputato 33 partite in campionato), Sersanti è riuscito da subito a conquistare anche la fiducia di mister Viali, che in questi primi due mesi di campionato ha sempre puntato su di lui”.

Le altre statistiche

“Già dieci presenze per il centrocampista di origini toscane in stagione con la squadra emiliana (di cui una anche in Coppa Italia) e otto volte titolare in campionato – compresa l’ultima partita vinta dalla sua Reggiana per 2-0 contro il Frosinone. Un match che lo ha visto ancora una volta tra i protagonisti, autore della giocata in contropiede nella ripresa che ha portato all’assegnazione del rigore poi trasformato da Vido che ha chiuso i conti nel successo sui ciociari. Spesso in grado di distinguersi per dinamismo e corsa, Sersanti è dunque diventato uno dei giocatori di riferimento della Reggiana, con cui ha trovato anche la via del gol lo scorso 31 agosto nel match contro il Pisa. Una stagione stimolante per Alessandro, iniziata nel migliore dei modi”.