Montero: “Sono contento, i ragazzi lavorano bene”

Paolo Montero, allenatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche dell'amichevole.

Paolo Montero, allenatore della Juve Next Gen, ha detto la sui bianconeri. Ecco le sue parole dopo la vittoria in amichevole contro il Catanzato, match vinto per 5-2 dalla Vecchia Signora nella giornata di ieri: “Sono molto contento, ora dobbiamo continuare su questa strada: i ragazzi hanno lavorato bene e la partita li ha premiati per l’impegno che ci hanno messo in allenamento in questa settimana. Bisogna proseguire con i miglioramenti e l’impegno, sperando di continuare così: l’obiettivo ora è prepararci nella maniera giusta alla partita di Coppa Italia che ci aspetta il prossimo fine settimana, che per noi è un obiettivo primario”.