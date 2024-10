Montella: “Contento per Yildiz. Juve? Manca qualcosa…”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport il ct della Turchia Vincenzo Montella ha parlato dell'attaccante della Juve Kenan Yildiz

Intervistato da La Gazzetta dello Sport il ct della Turchia Vincenzo Montella ha parlato dell’attaccante della Juve Kenan Yildiz: “Sono molto contento per lui. Questa soddisfazione arriva al momento giusto. A soli 19 anni è diventato il più giovane a segnare una doppietta in una sfida tra Inter e Juve. Ha dato una risposta importante in fase realizzativa e nel gioco con i compagni. In Turchia si parla molto di lui e se lo merita. È migliorato nell’attaccare la porta ed essere più ottimista negli ultimi 20 metri. Finora ha fatto tutti goal straordinari, deve imparare a fare anche quelli sporchi, credendo di più nelle ribattute e nei palloni vaganti”.

Juve, le parole di Montella

Sul ruolo di Yildiz ha aggiunto: “Esterno a sinistra come in nazionale. Lui può anche fare la seconda punta, forse gli piace anche di più. Ma da dove parte adesso sa essere devastante. Per me il suo ruolo è quello”. Su Thiago Motta e la Juve: “I tecnici sono abituati alla pressione. Contano i risultati, ma il suo progetto è nato ora, serve tempo per plasmarlo e capire dove intervenire per completare e migliorare la squadra. Un passo alla volta. Alla Juve manca qualcosa. Ma il mercato perfetto in una sola sessione non esiste. Le squadre le completi se hai un budget importante da investire per almeno due-tre anni. Non lo dico io, lo dice la storia”.