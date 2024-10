M.Orlando esalta Yildiz: "E' tanto forte, ha dei colpi..."

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del rendimento di Kenan Yildiz.

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Yildiz un campione? Calma, però è tanto forte. E’ un giocatore che si vede, ha qualità uniche a quell’età. Salta sempre l’uomo, è fisico, usa bene entrambi i piedi, un giocatore completo. Mi sembra che la testa sia giusta. Entrare sul 4-2 a Milano e non hai la testa a posto difficilmente sei protagonista. Va coccolato, ma la sensazione è che sia destinato a diventare un campione. Quattro gol presi sono tanti, Inzaghi era molto arrabbiato e ha ragione. Dovevi chiuderla sul 4-2, ma l’Inter lo scorso anno aveva una difesa impenetrabile o quasi, oggi invece non va. I gol presi in questo inizio di stagione sono troppi”.

Su Lautaro

“Manca tanto, anche perché la fase difensiva parte dall’attacco e Lautaro lo scorso anno pressava tutto e tutti e poi ripartiva. E’ in difficoltà. Credo che la Copa America e non aver fatto la preparazione lo stia pagando. Napoli? Ha l’allenatore migliore, gioca solo una volta a settimana, sta faticando ma poi le porta a casa le partite. E questo significa molto. Ora arriva il trittico dove può anche permettersi qualche mezzo passo falso, ma è un grosso vantaggio questo. Può sbagliare il Napoli ma le altre no”.