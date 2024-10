Monchi: "Douglas Luiz è un calciatore forte. Sulla Juve..."

Monchi, dirigente dell'Aston Villa, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del rendimento di Douglas Luiz.

Monchi, ex dirigente della Roma, e attuale ds dell’Aston Villa, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a Sky Sport: “Abbiamo passato molti anni senza giocare a livello europeo e in Champions League, ma i nostri tifosi sono rimasti fedeli. Ora abbiamo tanti motivi per cercare di vincere. Quando abbiamo ottenuto la qualificazione, è stata una grande festa. Eravamo tutti lì insieme, un momento che non dimenticherò mai. È stata la ricompensa per una stagione straordinaria. Essere considerati favoriti o meno non fa differenza, ognuno può pensare quello che vuole. Il nostro inizio di stagione è stato positivo”.

Sul rendimento di Douglas Luiz alla Juve

“Affrontare il Bologna sarà una sfida difficile, li conosciamo bene e sappiamo quanto siano competitive le squadre italiane in Europa. Giocare allo stadio Villa Park potrebbe darci un piccolo vantaggio, ma tutte le partite di Champions League sono impegnative. Douglas Luiz è un giocatore forte. La scorsa stagione è stato essenziale per noi, ha giocato il 90% dei minuti. Un calciatore di quel livello è importante. Cambiare paese e stile di gioco può essere un problema, ma sono convinto che Douglas ritroverà la sua migliore forma, sarà fondamentale anche per la Juventus”.