Moggi: "A Perugia la Juventus fu rapinata..."

Luciano Moggi, dirigente della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della sconfitta a Perugia nel 2000.

Luciano Moggi, dirigente della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole sulla sconfitta contro il Perugia, match che decretò la perdita dello Scudetto per la Vecchia Signora: “Ancelotti ha scritto nel libro che lui se n’è voluto andare dalla Juventus? Non è vero, le cose sono andate diversamente. Tra l’altro Carlo aveva ottenuto anche ottimi risultati, arrivando due volte secondo con 73 e 72 punti”.

Sullo Scudetto

“Lo scudetto perso? La verità è ci hanno fregato a Perugia. Si può dire che la Juventus è stata rapinata? Certamente. Oggi si rinviano le partite 3-4 giorni prima per le notizie climatiche. Là abbiamo giocato in una laguna ed abbiamo battuto il record tra primo e secondo tempo di 74 minuti. Non è mai successo per nessuna squadra nella storia della Serie A. C’era Collina che andava a controllare le condizioni del campo ogni cinque minuti”. Intanto ecco le parole di Behrami<<<