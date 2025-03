Quagliarella dubbioso: “Mi chiedo se alcuni giocatori siano da Juve”

Intervenuto dagli studi di Sky Sport l'ex attaccante bianconero Fabio Quagliarella ha analizzato la stagione della Juve

La stagione della Juve è stata fin qui molto deludente e difficilmente questo finale riuscirà a cambiare le sorti di un’annata che sembra già segnata. Ma di chi è la colpa? Intervenuto dagli studi di Sky Sport l’ex attaccante bianconero Fabio Quagliarella ha commentato: “Non voglio essere cattivo, però ci sono alcuni giocatori per cui io mi faccio la domanda: “Sono da Juventus?”. Parto dal presupposto che se giochi nella Juve, Milan, Inter, Napoli, Roma, devi essere un giocatore forte con determinate qualità, quindi fai la differenza. Io in alcuni giocatori, sinceramente non le vedo queste qualità, che possono giocare alla Juventus, dove c’è pressione, dove devi giocare sempre ad alti livelli e quindi vuoi o non vuoi da qualche parte perdi, questo è il mio parere”.

Juve, le parole di Compagnoni

Il giornalista Maurizio Compagnoni ha poi aggiunto: "Il Verona è uno snodo fondamentale per la Juve e per il futuro di Thiago Motta. In campionato sta andando bene ultimamente, ma i risultati in coppa cozzano. Domani sera può accadere di tutto: la Juve può fare una grande partita oppure che la buchi e in quel caso si aprirebbero scenari inimmaginabili".